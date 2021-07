L'Italia che verrà. Le seconde generazioni che puntano alla Nazionale (Di sabato 31 luglio 2021) Il settimanale inglese The Economist l’ha fatto a caldo, quando la sconfitta subita a Wembley dall’Italia faceva più male, ma non è detto che con il tempo ne faccia di meno: la Nazionale Italiana non ha giocatori neri, ma solamente oriundi brasiliani, citando un po’ a casaccio la nostra normativa sull’ottenimento della cittadinanza; cosa che fa specie per un giornale considerato uno degli ultimi ‘fortini’ del giornalismo serio e documentato. Però ha posto una questione che abbiamo voluto approfondire, memori di un passato non troppo edificante, e non parliamo solo dei cori contro Mario Balotelli, sicuramente il calciatore nero più forte ad ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il settimanale inglese The Economist l’ha fatto a caldo, quando la sconfitta subita a Wembley dall’faceva più male, ma non è detto che con il tempo ne faccia di meno: lana non ha giocatori neri, ma solamente oriundi brasiliani, citando un po’ a casaccio la nostra normativa sull’ottenimento della cittadinanza; cosa che fa specie per un giornale considerato uno degli ultimi ‘fortini’ del giornalismo serio e documentato. Però ha posto una questione che abbiamo voluto approfondire, memori di un passato non troppo edificante, e non parliamo solo dei cori contro Mario Balotelli, sicuramente il calciatore nero più forte ad ...

