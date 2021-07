Lira icona d’Italia | salernitano alla guida

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 31 luglio 2021) C’è anche unre il prestigioso progetto “”. E’ Gianluca D’Agostino, nuovo area manager per Editalia Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un riconoscimento di assoluto rilievo per chi, come lui, vanta un’esperienza ultradecennale in ambito artistico-culturale. Quarantasette anni, di Pontecagnano Faiano, D’Agostino è, infatti, tra i promotori dell’importante iniziativa, referente per il Lazio e la Sardegna e ideatore del programma itinerante che mira a valorizzare e far conoscere in tutto il Paese quella che è stata la nostra moneta nazionale. Ad affiancarlo in ...