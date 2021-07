Lille-Paris St Germain supercoppa francese | 1 agosto ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 31 luglio 2021) Riparte la stagionecon la, a pochi giorni dall’inizio della Ligue 1 e ilcampione in carica si appresta ad affrontare ilSt.vincitore della coppa nazionale e secondo in campionato. Per i Dogues è stata un’impresa storica quella di strappare il titolo ai parigini e riportarlo nel nord della Francia InfoBetting: Scommesse Sportive e