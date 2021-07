Lignano saluta Adami | il ' grazie' della città al suo comandante dei vigili

(Di sabato 31 luglio 2021) (Visited 4 times, 4 visits today) Notizie Simili: Uno straordinario mosaico dà il benvenuto sulla… Despar e polizia alleati per la sicurezza sulle… Una nuova caserma per idel ...

Ultime Notizie dalla rete : Lignano saluta

Il Friuli

... l'estrema dedizione e l'assoluta serietà ed abnegazione che hanno contraddistinto il suo operato per oltre otto anni - commenta il sindaco di, Luca Fanotto - . Grazie alla proficua ...Il Sindaco e tutta l'Amministrazione comunale della Città diSabbiadoro salutano l'uscente Comandante della Polizia Locale, Alberto Adami, che termina il proprio servizio in Comune disabato 31 luglio. Nell'espletamento del concorso pubblico per l'assunzione del nuovo Comandante, sarà il Commissario Stefano Blaseotto il facente funzione. Il Sindaco della Città di...Il Sindaco e tutta l'Amministrazione comunale della Città di Lignano Sabbiadoro salutano l'uscente Comandante della Polizia Locale, dott. Alberto Adami, il quale termina il proprio servizio presso il ...Ventesimo tempo nelle batterie dei 200 dorso. «Più di così non potevo fare, va bene lo stesso». Ora la tesi in medicina ...