Leo Gullotta | “A teatro e cinema si riparte solo con vaccini e green pass”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 31 luglio 2021) “Riaprire una salatografica, oggi, significa che resta una fiammella accesa grazie al vaccino: più aumentano i vaccinati, più la situazione migliorerà, per ie i teatri, i concerti e i musei e per la vita collettiva in genere; puntando sulperché ci permette di riprenderci la vita e guardare al futuro con una visione diversa e più aperta rispetto a quanto abbiamo vissuto o non vissuto in questa fase”. E’ quanto afferma all’AdnKronos l’attore Leo, premiato con la ‘Pellicola d’Oro’ alla carriera assieme a Ricky Tognazzi, Simona Izzo e Gianni Quaranta, mentre i riconoscimenti ...