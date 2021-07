Leo Gassmann in tour | le date dei concerti estate 2021

Leggi su lopinionista

(Di sabato 31 luglio 2021) Leoha pubblicato da pochissimo il suo ultimo singolo Down, un brano maturo con il quale l’artista sceglie di esorcizzare i problemi legati a un periodo difficile della sua vita- Down fotografa la lotta di Leo contro i suoi demoni interiori: le paure, le angosce, le insicurezze e le delusioni che diventano mostri da guardare in faccia e affrontare attraverso la musica. Dopo la partecipazione a X Factor 12, arrivando sino alla semifinale, e la vittoria nel 2020 nella categorie delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Vai bene così, il percorso di Leoè tutto in ascesa. L’artista continua a mostrare le sue doti da cantautore e una ...