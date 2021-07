L’ennesimo sfregio alla natura | le mega-panchine in montagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 luglio 2021) In Liguria noi le chiamiamo “belinate”. Penso che non sia il caso di chiarire il significato. Con termine più volgare “stronzate”, “puttanate”. O “porcherie”, a essere meno volgari. Non ne sapevo nulla, le ho conosciute un giorno in cui un pastore delle Valli di Lanzo mi ha riferito con disgusto che l’avrebbero posata su un certo colle: una panchina, ma non una panchina normale, una panchina enorme, in quel caso rosa. Io nella mia ingenuità pensai che fosse legata al Giro d’Italia, che tutte lefossero rosa, per ricordare il passaggio degli atleti. No, la corsa ciclistica non c’entrava nulla. C’entrava invece il nostro ritornare bambini. Sì, ...