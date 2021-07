Lega Puglia: salvaguardare Gazzetta, patrimonio dell'informazione per il Sud (Di sabato 31 luglio 2021) Bari - 'La Gazzetta del Mezzogiorno è un patrimonio per l'informazione della Puglia e di tutto il sud, che va salvaguardata con ogni mezzo possibile in queste ore complicate. La situazione purtroppo è drammatica ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Bari - 'Ladel Mezzogiorno è unper l'e di tutto il sud, che va salvaguardata con ogni mezzo possibile in queste ore complicate. La situazione purtroppo è drammatica ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Puglia Lega Puglia: salvaguardare Gazzetta, patrimonio dell'informazione per il Sud Il commissario regionale della Lega Puglia Marti, in particolare, aggiunge: 'Bisogna fare ogni sforzo possibile per scongiurare un lungo periodo di interruzione dell'uscita del quotidiano più diffuso ...

