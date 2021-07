Le tre giovani della Normale hanno agitato le acque. Bene così (Di sabato 31 luglio 2021) L’iniziativa delle tre giovani donne normaliste mi ha fatto piacere. hanno mosso le acque, le hanno agitate. Era la cosa da fare. Parlavano anche per altre e altri loro compagni di studio e di convivenza in Normale, della classe di lettere. Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi hanno impiegato, tutte e tre, un linguaggio piuttosto protocollare: immagino che fosse una scelta deliberata, quella di punzecchiare l’eccellenza accademica calcandone il gergo, e riservando un’affabilità femminista ad altre sedi. Quanto ai contenuti della loro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) L’iniziativa delle tredonne normaliste mi ha fatto piacere.mosso le, leagitate. Era la cosa da fare. Parlavano anche per altre e altri loro compagni di studio e di convivenza inclasse di lettere. Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossiimpiegato, tutte e tre, un linguaggio piuttosto protocollare: immagino che fosse una scelta deliberata, quella di punzecchiare l’eccellenza accademica calcandone il gergo, e riservando un’affabilità femminista ad altre sedi. Quanto ai contenutiloro ...

