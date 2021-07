Le Storie Siamo Noi | Stefano Tiozzo | «Si può amare la natura e mangiare gli animali?»

(Di sabato 31 luglio 2021) LEGGI ANCHE Le Storie Siamo Noi, Francesca: «Io, vittima di pedopornografia» «Essere vegetariani è una scelta d’amore. Nella sua dimensione più prevedibile e diffusa, si tratta di amore verso il meraviglioso mondo animale, un segno di empatia verso esseri viventi così diversi, eppure così simili a noi, e – per conseguenza – un solenne impegno al distacco da tutto ciò che ad essi può provocare sofferenza» scrive Tiozzo nell’introduzione al suo libro. «Altre volte può essere, invece, una scelta d’amore più generica rivolta alla Madre Terra, al pianeta su cui viviamo e dove conduciamo le nostre vite, generalmente egoiste, spesso dipendenti da attività antropiche che mettono a serio repentaglio i delicati equilibri della natura, tra le quali giocano un ruolo determinante l’industria di produzione della carne e dell’allevamento».

RISULTATI TENNIS OLIMPIADI TOKYO 2020: PER LE MEDAGLIE! Ci: sabato 31 luglio i risultati di tennis alle Olimpiadi Tokyo 2020 assegnano finalmente le ...diverse: la Bencic, che potrebbe ..."Ah, tutte!" - dissi - "caro Oreste, lei è rimasto ai tempi delle vecchiepaurose della nonna! Oranel 2021, non se lo dimentichi!". La sera era già scesa e sul trattore di Oreste ...Stefano Tiozzo è un fotografo e documentarista che ha scelto di raccontare il mondo attraverso il viaggio e il rapporto con l'alimentazione. Il suo racconto per la rubrica Le Storie Siamo Noi ...Domani è la giornata mondiale dedicata all’Uomo Ragno. Ha riscattato la figura del secchione, unendo l’ironia ai superpoteri ...