Le Olimpiadi con più atleti Lgbt di sempre: sono 200 (tre volte Rio) (Di sabato 31 luglio 2021) Le Olimpiadi si tingono di arcobaleno. Secondo il sito outsports.com, sono i Giochi più inclusivi di sempre, con circa 200 atleti appartenenti alla comunità Lgbt, il triplo rispetto a Rio 2016. L'ultima in ordine di tempo a fare un coming out spontaneo è stata Lucilla Boari, che si è commossa di fronte al video della sua ragazza Sanne. Ma non è l'unica: Alice Bellandi racconta di amare il judo e Chiara, Rachele Bruni impegnata la settimana prossima nelle acque libere dedicò la medaglia di Rio alla compagna Diletta, la fuoriclasse del volley Paola Egonu rivendica il diritto alla fluidità senza etichette ...

