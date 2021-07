Le app e i filtri per scattare foto divertenti a cani e gatti

Leggi su cityroma

(Di sabato 31 luglio 2021) (: Snapchat)Come fare per applicareoppure per modificare in modo divertente ledegli animali domestici? Anche in questo campo, Snapchat è la soluzione universale più efficace e meglio funzionante grazie alle sue potentissime lenti in tempo reale, ma si può anche affidarsi a qualche applicazione meno nota. Idi Snapchat perCome anticipato, nella vasta lista di lenti Snapchat ce ne sono due che appositamente create per(dog lenses) e(cat lenses) per scorrere ...