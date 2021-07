Le amichevoli: Napoli da impazzire contro il Bayern con super Osimhen, sconfitta del Cagliari (Di sabato 31 luglio 2021) Si sono giocate altre partite interessanti in vista dell’inizio del campionato di Serie A, in campo le squadre per le amichevoli. sconfitta per il Cagliari che ha perso con il risultato di 3-1 contro l’Augusta, inutile il gol di Joao Pedro. Il club sardo è comunque forte e può raggiungere traguardi importanti, almeno quello di disputare un campionato tranquillo. Vittoria invece per l’Atalanta che ha avuto la meglio di una squadra di Serie B, il Pordenone. Il gol decisivo è stato realizzato da Kovalenko per il definitivo 2-1. Il colpo più importante è stato quello del Napoli, grandissima prestazione della ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 luglio 2021) Si sono giocate altre partite interessanti in vista dell’inizio del campionato di Serie A, in campo le squadre per leper ilche ha perso con il risultato di 3-1l’Augusta, inutile il gol di Joao Pedro. Il club sardo è comunque forte e può raggiungere traguardi importanti, almeno quello di disputare un campionato tranquillo. Vittoria invece per l’Atalanta che ha avuto la meglio di una squadra di Serie B, il Pordenone. Il gol decisivo è stato realizzato da Kovalenko per il definitivo 2-1. Il colpo più importante è stato quello del, grandissima prestazione della ...

