(Di sabato 31 luglio 2021)a fine? L’ipotesi di un cambio di colore che comporterebbe regole e restrizioni più dure rispetto a quelle attuali, soprattutto in assenza di green pass, non è da scartare. La regione è alle prese con un aumento dei contagi covid a causa del diffondersi della variante delta. Ieri nelsono stati registrati 845 nuovi casi positivi (+65), con un aumento sia dei ricoverati (290, +17) sia dei pazienti nelle terapie intensive (44, +5). Secondo l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nelal momento “restano stabili i tassi di occupazione in area medica e ...

rtl1025 : ?? #Covid, per la #varianteDelta aumentano ricoveri e contagi: #Sardegna, #Sicilia e #Lazio a rischio zona gialla… - infoitinterno : Coronavirus Roma, zona gialla di fine estate: la situazione nel Lazio. I dati - infoitinterno : Lazio zona gialla? Vaia (Spallanzani): «Numeri ricoveri e malati gravi sono bassi» - infoitinterno : Lazio zona gialla ad agosto? Il parere degli esperti - Adnkronos : Il parere degli esperti sul rischio #Lazio in zona gialla ad agosto. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio zona

... già entro la fine di agosto il numero di ricoverati in alcune Regioni potrebbe far scattare lagialla. Si tratta di Sicilia, Sardegna Calabria, Campania e. Quelli in bilico sono quasi ...Così il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, risponde al rischio che alcune Regioni, tra cui il, possano passare ingialla. outstream Non è il tempo della terza dose "...A seguito del rapporto di ARPA Lazio relativo a rilievi fonometrici eseguiti in data 20 luglio 2021 nella zona industriale di San Cesareo (nota 0050274 del 28.07.2021, acquisita con Prot. 15671 del 28 ...Nelle ultime 24 ore sono oltre 800 gli interventi svolti dai vigili del fuoco per incendi boschivi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. Prosegue il lavoro delle sq ...