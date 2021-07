L' australiana Jessica Fox ripara con un preservativo la canoa e vice il bronzo - VIDEO

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - serenel14278447 : Aggiusta la canoa con un preservativo: così l’australiana Jessica Fox vince l’oro - a42nno : RT @HuffPostItalia: Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - XanZar10 : RT @HuffPostItalia: Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - mmanca : RT @HuffPostItalia: Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro -

Ultime Notizie dalla rete : australiana Jessica

... oro in 8'12"57, e all'Ariarne Titmus, argento in 8'13"83. Quadarella "Ci eravamo detti ... Delusione nel tiro a volo, dove nella prova mista del trapRossi e Mauro de Filippis hanno ...L'Fox , impegnata nella gara di K1 slalom il 29 luglio, ha usato un preservativo che aveva in tasca essendo a corto di materiale più moderno. Di necessità virtù, anche nell'era della ...L’australiana Jessica Fox , impegnata nella gara di K1 slalom il 29 luglio, ha usato un preservativo che aveva in tasca essendo a corto di materiale più ...La storia è tra le più curiose delle Olimpiadi. L'australiana Jessica Fox ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi grazie ad una riparazione molto ...