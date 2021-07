L’attaccante brasiliano nel mirino della Juve è sempre più vicino: arriva la conferma del presidente! (Di sabato 31 luglio 2021) Da giorni ormai si parla di una trattativa tra Santos e Juve per Kaio Jorge. Il brasiliano era finito tra gli obiettivi di tante squadre di serie A, ma alla fine sembrano averla spuntata i bianconeri. Kaio Jorge Juve, arrivano conferme dal presidente del Santos! Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge“. La conferma arriva direttamente dal presidente del Santos, Andres Rueda, che in un’intervista a Estadio97( riportata da Tuttomercatoweb) – fra i tanti temi di mercato – si sofferma anche sul gioiellino brasiliano classe 2002. “Non abbiamo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 31 luglio 2021) Da giorni ormai si parla di una trattativa tra Santos eper Kaio Jorge. Ilera finito tra gli obiettivi di tante squadre di serie A, ma alla fine sembrano averla spuntata i bianconeri. Kaio Jorgeno conferme dal presidente del Santos! Stiamo trattando con lantus per Kaio Jorge“. Ladirettamente dal presidente del Santos, Andres Rueda, che in un’intervista a Estadio97( riportata da Tuttomercatoweb) – fra i tanti temi di mercato – si sofferma anche sul gioiellinoclasse 2002. “Non abbiamo ...

