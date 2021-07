L’Atalanta ha perso il senso della provinciale. E della misura (Di sabato 31 luglio 2021) Per Romero L’Atalanta fale barricate: respinti più di 50 milioni dal Tottenham. Scontentando il calciatore e tradendo se stessa Non vogliamo mettere in dubbio il valore di Cristian Romero. Anzi, la parabola ascendente dell’argentino deve far riflettere anche la Juventus che lo ha gestito è che adesso, visti i tempi che corrono, Non può nemmeno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 31 luglio 2021) Per Romerofale barricate: respinti più di 50 milioni dal Tottenham. Scontentando il calciatore e tradendo se stessa Non vogliamo mettere in dubbio il valore di Cristian Romero. Anzi, la parabola ascendente dell’argentino deve far riflettere anche la Juventus che lo ha gestito è che adesso, visti i tempi che corrono, Non può nemmeno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Frances81240181 : @francescofolgo1 @serinho2013 Quindi tu preferisci avere zero titoli in 13 anni come la roma o come l atalanta che… - unodikapalle : @PietroLazze Ma perché tutto questo disfattismo? L'Atalanta si è mossa bene ma nei fatto ha sostituito Romero con L… - Gianpaolo_5 : @Sparisci_capra @Freddyascott @GiovaAlbanese L'Atalanta è una delle poche società italiane che può spendere perché… - SimoneBrisi : @Marcottocinque @APiacentini84 * altro. La Juventus ferma, il Napoli fermo e ha perso Hysaj, l'Inter ha sostituito… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta perso L’Atalanta ha perso il senso della provinciale. E della misura SerieANews