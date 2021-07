L' Atalanta batte il Pordenone | Cagliari k o ad Augsburg Ora in campo Genoa | Torino | Udinese e Venezia

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - napolimagazine : AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone - apetrazzuolo : AMICHEVOLE - L'Atalanta batte 2-1 il Pordenone -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta batte

Il Giorno

L'invece è rimasta a Bergamo e ha battuto il Pordenone di Serie B, così come l'Empoli, in Toscana, rifilandone nove al Valdinievole Montecatini, formazione di Serie D. Annullata invece ..." Pordenone 2 - 1 (1 - 1)(3 - 4 - 2 - 1): Rossi; Sutalo (1' st Lovato), Palomino (37' st Scalvini), Djimsiti (37' st Da Riva); Maehle (1' st Ghislandi), De Roon (cap., 1' st ...L’Atalanta ha battuto 2-1 il Pordenone (in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito, Cambiaghi), nell’amichevole disputata davanti a mille spettatori (nella Tribuna Rinascimento) al ...BERGAMO, 31 LUG - L'Atalanta ha battuto 2-1 (1-1) il Pordenone, in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito Cambiaghi, nell'amichevole disputata davanti a mille spettatori (nella Tri ...