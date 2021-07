La voce della Politica La Gazzetta del Mezzogiorno deve continuare ad esistere (Di sabato 31 luglio 2021) Lo spegnimento delle rotative della Gazzetta del Mezzogiorno, al netto della digitalizzazione e dello stare al passo coi tempi con le nuove tecnologie, rappresenterebbe una sconfitta per tutti. ... Leggi su lasiritide (Di sabato 31 luglio 2021) Lo spegnimento delle rotativedel, al nettodigitalizzazione e dello stare al passo coi tempi con le nuove tecnologie, rappresenterebbe una sconfitta per tutti. ...

Advertising

repubblica : Morto in cantiere a 23 anni, la madre: 'Basta omertà, le morti bianche sono omicidio' - NinetalesNine : Numero di volte in cui su discord sono stata scambiata per un ragazzino piccolo adolescente a causa della mia voce… - Manzo_xy : @DonnaRoma71 Lo dico a bassa voce ma lunedì ho l'esame della patente! - caltalive : E' partito il tour del vice ministro Laura Castelli nei comuni d'Italia, questo pomeriggio a Caltanissetta per 'asc… - YolBlog : TRIANON VIVIANI Teatro della Canzone Napoletana – CARUSO VIVE, LA VOCE IL MITO presentato e curato da Geppy Gleijes… -