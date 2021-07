La vita monastica può insegnare molto sul ritorno in ufficio

Leggi su linkiesta

(Di sabato 31 luglio 2021) È passato più di un anno e mezzo da quando la quotidianità dell’è stata accantonata, ridisegnata e rivisitata dalla pandemia. Nella maggior parte dei casi il lavoro si è spostato in casa, alla scrivania in camera da letto o magari nel soggiorno, pranzando davanti al pc, sul tavolo in cucina o altrove, magari indossando abiti che non sarebbero mai stati indossati in. C’è stato un cambiamento radicale, un isolamento privilegiato per chi ha potuto starsene a lavorare da casa senza rischiare il contagio né di contagiare altri. Una condizione che l’Economist paragona, con toni un po’ scanzonati, all’isolamento di un monaco in un monastero: «Una ...