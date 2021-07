La variante delta manda all'aria la ripresa del turismo: piovono disdette (Di sabato 31 luglio 2021) Una delle cause indirette del dilagare della variante delta è una dura mazzata al settore del turismo, anche peggiore rispetto a quella ricevuta l'anno scorso dopo la prima ondata di Covid. E' quanto ... Leggi su globalist (Di sabato 31 luglio 2021) Una delle cause indirette del dilagare dellaè una dura mazzata al settore del, anche peggiore rispetto a quella ricevuta l'anno scorso dopo la prima ondata di Covid. E' quanto ...

Advertising

WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - Jacky4everdix : RT @sole24ore: La variante delta fa paura ai turisti, è boom di disdette - Grillology : RT @massimofantini4: Facciamo un pochino di chiarezza: perchè la CDC americana ha deciso di rimettere obbligo mascherine al chiuso? 1) In… -