La variante Delta dominante in Italia: l'età media è di 27 anni (Di sabato 31 luglio 2021) La variante Delta in Italia è quella dominante, e la maggior parte dei casi è tra i giovani, l'età media dei contagi è scesa a 27 anni. variante Delta in Italia: età media di 27 anni La variante Delta continua a far alzare il numero di casi, soprattutto tra i giovani. A farlo sapere, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa settimanale sull'analisi dei dati del Monitoraggio della Cabina ...

