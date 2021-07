La storia di Lil Uzi Vert: chi è il rapper più trendy e crazy d’America (Di sabato 31 luglio 2021) Symere Woods, questo il vero nome di Lil Uzi Vert, è nato a Philadelphia, in Pennsylvania, il 31 luglio 1994 sotto il segno del Leone. Cresciuto ascoltando artisti come Mike Jones e Ying Yang Twins, non ha mai abbandonato la sua passione per l’hip hop alla Wiz Khalifa, pur non rinunciando a sonorità dure alla Marilyn Manson, Paramore e My Chemical Romance. Durante le scuole medie ha iniziato a rappare, dimostrando fin da subito una grande personalità. Sceglie così di lasciare la scuola e di andare a lavorare in un negozio per mantenersi. Dopo quattro soli giorni però lascia il lavoro, e la madre su tutte le furie lo caccia di casa. Notato da Don Cannon, Uzi si lega ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Symere Woods, questo il vero nome di Lil Uzi, è nato a Philadelphia, in Pennsylvania, il 31 luglio 1994 sotto il segno del Leone. Cresciuto ascoltando artisti come Mike Jones e Ying Yang Twins, non ha mai abbandonato la sua passione per l’hip hop alla Wiz Khalifa, pur non rinunciando a sonorità dure alla Marilyn Manson, Paramore e My Chemical Romance. Durante le scuole medie ha iniziato a rappare, dimostrando fin da subito una grande personalità. Sceglie così di lasciare la scuola e di andare a lavorare in un negozio per mantenersi. Dopo quattro soli giorni però lascia il lavoro, e la madre su tutte le furie lo caccia di casa. Notato da Don Cannon, Uzi si lega ...

