La sorellina di Tommaso Zorzi segue le orme del fratello? Ecco i dettagli

(Di sabato 31 luglio 2021) Sembra che la sorella minore del vincitore del GFVip, abbia raggiunto un’importante traguardo. Cosa bolle in pentola?e Gaia(Instagram)A quanto pare la spontaneità televisiva è caratteristica della famiglia, vincitore dell’ultima edizione del GrandeVip, è ormai diventato inarrestabile e, passo dopo passo, sta raggiungendo il suo più grande sogno: quello di diventare conduttore. Anche laperò pare si stia dando da fare. E’ la stessa Gaia ...

Advertising

Francis72190791 : La grande irreprensibile @mariserena che quando le chiedo di argomentare il motivo per cui ritiene che Tommaso Zorz… -

Ultime Notizie dalla rete : sorellina Tommaso

Formatonews

...della 34enne americana sulla difficile vicenda giudiziaria di cui è stata protagonista a seguito dell'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher ha infatti indispettito ladi...Nel 2020 Drast e Kaneki pubblicano "Tatuaggi" in compagnia della loro "" Ariete. Il brano ... da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per...Il 40enne Bianchi era operaio ed era tifosissimo della Spal Il ricordo della sorella: «Una persona fantastica che amava la vita e il nipotino» ...Montale (Pistoia), 29 luglio 2021 - Si è corsa nella frazione di Fognano una staffetta sulla distanza di km 3,900 x 2, organizzata dalla Pro Loco locale e con l’organizzazione tecnica dell’ Aurora Mon ...