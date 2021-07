La Regione Toscana mira ad ampliare i percorsi formativi di Istruzione tecnica superiore (Di sabato 31 luglio 2021) Una nuova Fondazione ITS per l’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). È l’obiettivo a cui punta la Regione Toscana decisa ad allargare i percorsi formativi di Istruzione tecnica superiore. Con una delibera la giunta ha avviato l’iter per la costituzione del nuovo ente, che andrà ad aggiungersi alle 7 fondazioni ITS già operanti sul fronte della formazione terziaria professionalizzante non accademica. La nuova Fondazione ITS progetterà e realizzerà, a partire dall’anno formativo 2022/2023, percorsi di ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 31 luglio 2021) Una nuova Fondazione ITS per l’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). È l’obiettivo a cui punta ladecisa ad allargare idi. Con una delibera la giunta ha avviato l’iter per la costituzione del nuovo ente, che andrà ad aggiungersi alle 7 fondazioni ITS già operanti sul fronte della formazione terziaria professionalizzante non accademica. La nuova Fondazione ITS progetterà e realizzerà, a partire dall’anno formativo 2022/2023,di ...

