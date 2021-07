La principessa Aiko non sarà imperatrice del Giappone. Esclusa in quanto donna

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 luglio 2021) La, unica figlia dell’imperatore Naruhito e di sua moglie Masako, non succederà mai al padre e non siederà mai sul Trono del Crisantemo. Il governo nipponico ha infatti stabilito che le donne non possano essere incluse nella linea di successione. La commissione, chiamata a trovare una soluzione per dare continuità al regno nonostante la carenza di maschi nella famiglia imperiale, non ha comunque accettato la presenza di unaal vertice. A prevalere la linea conservatrice del primo ministro Yoshihide Suga, convinto che per preservare il lignaggio della famiglia imperialese la linea di ...