La musica riparta dall’accessibilità | petizione dell’associazione Genitori Tosti

(Di domenica 1 agosto 2021) La ripartenza degli eventi dal vivo è un dato confortante, ma l’ultimo anno è stato uno dei più difficili per quanto riguarda la. Sono state molte le iniziative portate avanti in questi mesi, dando vita a un dibattito inedito all’interno del settorele, che ha messo in campo molti temi, dal riconoscimento professionale dei lavoratori della, a un’idea di azione collettiva e «sindacale», al ripensare spazi, modalità, orari degli spettacoli. Un aspetto tuttavia ancora non è stato considerato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : musica riparta

Il Manifesto

Nella ripresa però lanon cambia, nonostante il gol di Samir al settantottesimo minuto . Il ... però è meglio che intanto il gruppoda cosa ha già dimostrato di saper fare nella scorsa ...... spingendo la ricerca di scenari diversi, recuperando come originale qualcosa chedal ... ad esempio meno happy hour, meno sballo in discoteca, piùdi grilli e cicale. Se questa tendenza ...Il 20 maggio 2022 sarà una data storica per i fan di Vasco Rossi, che inaugurerà la sua tournée in Trentino dall’area San Vincenzo, i 25 ettari a sud del capoluogo destinati ad ospitare il concerto nu ...Dica la verità: ma anche lei qualche serenata l’ha fatta? «Sinceramente no». Nemmeno a sua moglie Silvia? «Eh no… Mi chiamano per i matrimoni e lì vado per le mie esibizioni. E non mi vergogno a dirlo ...