La morte di Francesco Pantaleo è un giallo: il corpo carbonizzato smonta l'ipotesi del suicidio (Di sabato 31 luglio 2021) È di Francesco Pantaleo, lo studente universitario 23enne di Marsala (Trapani), scomparso da Pisa il 24 luglio, il corpo ritrovato carbonizzato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa). L'identificazione è avvenuta tramite la comparazione con il Dna messo a disposizione degli inquirenti dai genitori del giovane.Per chiarire le cause del decesso – suicidio o omicidio – sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia disposta dalla Procura per la prossima. Pantaleo era iscritto al corso di ingegneria informatica dell'Ateneo pisana e avrebbe ...

