La mareggiata si porta via la casa costruita in riva al mare | la sequenza impressionante | dalle onde al crollo video

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilgirato nelle prime ore del 28 luglio mostra il momento in cui unaa Mar del Tuy, sulla costa atlantica dell’Argentina, crolla in acqua . Secondo i media locali, i proprietari non erano inal momento delperche’ le autorità regionali avevano dichiarato l’allerta maltempo già da diversi giorni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Celle Ligure. Manca ormai poco all 'inaugurazione del porticciolo . La terribile mareggiata del 2018 che devastò la costa non ebbe pietà nemmeno dell' approdo di Cala Cravieu , oggi completamente ricostruito .Il video girato nelle prime ore del 28 luglio mostra il momento in cui una casa a Mar del Tuy, sulla costa atlantica dell' Argentina, crolla in acqua . Secondo i media locali, i proprietari non erano ...