La Gazzetta del Mezzogiorno sospende le pubblicazioni. La Fieg lancia l'allarme e farà di tutto per salvare il quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Lo storico quotidiano Gazzetta del Mezzogiorno è in crisi e per questo sospende le pubblicazioni a partire dal prossimo 2 agosto. Una vicenda che sta scuotendo il mondo dell'informazione e che sta creando forti timori per lo stato generale dell'editoria italiana. In particolare il Presidente della Fieg, Federazione italiana editori giornali, Andrea Riffeser Monti esprime "profonda preoccupazione per la sospensione delle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno, storica testata dell'editoria italiana, dal prossimo 2 agosto".

