La Francia deve riconoscere il ruolo italiano in Libia. Parola di francese (Di sabato 31 luglio 2021) Dario Cristiani, nell’articolo di Emanuele Rossi, ricorda giustamente il ruolo chiave e storico dell’Italia per la Libia e come le prossime settimane sono importanti per creare le condizioni di uscita della crisi. Vanno ricordato le origini della crisi per confortare il ruolo centrale italiano: la Presidenza Sarkozy, ispirata da un “rasputino locale” nelle vesti di Bernard Henri Lévy, ha decisamente precipitato la caduta di Gheddafi e la crisi libica. Il paese fu lacerato e il conflitto dette vita a vari clan di carattere mafiosi, ricattando tra l’altro l’Europa con i flussi migratori. L’economia fu distrutta. La politica ... Leggi su formiche (Di sabato 31 luglio 2021) Dario Cristiani, nell’articolo di Emanuele Rossi, ricorda giustamente ilchiave e storico dell’Italia per lae come le prossime settimane sono importanti per creare le condizioni di uscita della crisi. Vanno ricordato le origini della crisi per confortare ilcentrale: la Presidenza Sarkozy, ispirata da un “rasputino locale” nelle vesti di Bernard Henri Lévy, ha decisamente precipitato la caduta di Gheddafi e la crisi libica. Il paese fu lacerato e il conflitto dette vita a vari clan di carattere mafiosi, ricattando tra l’altro l’Europa con i flussi migratori. L’economia fu distrutta. La politica ...

