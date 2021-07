La figuraccia di Beppe Convertini con il campione olimpico Vito dell’Aquila | imbarazzante

(Di sabato 31 luglio 2021) Capita quando sei gobbo dipendente e a quanto pare non ascolti neppure le parole di chi è in studio e risponde alle tue domande. Ed è capitato che, abbia portato il pubblico a chiedersi come sia possibile che abbia la conduzione di alcuni dei programmi più importanti della rete. Un vero mistero, confermato anche dalla gaffeche ha portato a casa oggi, purtroppo, con il. E non solo perchè ha dimostrato di non conoscere niente dei suoi ospiti: tutti hanno ascoltatodopo la vittoria della ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : LA FIGURACCIA DI BEPPE CONVERTINI CON L'ORO OLIMPICO VITO DELL'AQUILA - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : figuraccia Beppe

Ultime Notizie Flash

Se in provincia di Livorno il Movimento 5stelle tenta una pace traGrillo e Giuseppe Conte con una spigola per testimone, in Molise il Movimento rimedia l'ennesimapolitica che si aggiunge alle tante inconcludenti azioni degli eletti in Consiglio ......che non è passata indifferente, si citano gli scritti diSevergnini a quelli di Pippo Russo, ... l'Italia invece lo ha perso in modo clamoroso, e ripeterà lainternazionale in casa ...“Mio nonno è stata una figura molto importante per me, mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava s ...