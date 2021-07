(Di sabato 31 luglio 2021) “Se muori per mano di un, ancora meglio se leghista, laed il mainstream solidarizzano dando visibilità all’Islam. Se muori per mano dell’Islam,assordante”. Poche parole che riassumono perfettamente l’atteggiamento di una parte politica e dell’informazione unica, che trattano l’Islam a fasi alterne. Torniamo su, la giovane pakistana che ha pagato sulla sua pelle una voglia di autodeterminarsi come occidentale, la sua voglia di libertà, che si è brutalmente scontrata con quella famiglia coesa che ha deciso per lei, ovvero piuttosto che libera, meglio morta. Uscita la notizia ha subito fatto ...

SecolodItalia1 : La doppia morale della sinistra: silenzio su Saman, indignazione per il marocchino ucciso da un italiano… - emiliobolles : RT @WorldHilarious1: @MarcoRizzoPC Se avessi liberato io i mafiosi liberati dai pentastellati ci sarebbero state le fiaccolate dei professi… - WorldHilarious1 : @MarcoRizzoPC Se avessi liberato io i mafiosi liberati dai pentastellati ci sarebbero state le fiaccolate dei profe… - Infomessina : Tari, Pergolizzi evidenzia 'Il doppio standard e la doppia morale' dei consiglieri comunali - metaanto : RT @Gianmar26145917: #Capezzone: 'Quando si manifesta per #ddlzan va bene, quando si manifesta contro il #GreenpassObbligatorio si è fascis… -

Ultime Notizie dalla rete : doppia morale

Il Sole 24 ORE

...all'emendamento che avrebbe consentito l'abbattimento della tariffa TARI 2022 del 2%? Ma perché la cifra di questi consiglieri deve essere per forza il doppio standard e la? Quanto ......all'emendamento che avrebbe consentito l'abbattimento della tariffa TARI 2022 del 2%? Ma perché la cifra di questi consiglieri deve essere per forza il doppio standard e la? Quanto ...Amichevole di lusso per il Napoli, che oggi ha giocato all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco per prepararsi alla nuova stagione. Il protagonista è stato ancora una volta Victor Osimhen (doppietta) ...La bocciatura del Piano Tari da parte del Consiglio comunale di Messina aprirà nuovi scenari per la ditta che si occupa della raccolta rifiuti, Messina Servizi. Il Consigliere Nello Pergolizzi contest ...