La deriva giustizialista delle battaglie per l’ambiente. Il caso Shell (Di sabato 31 luglio 2021) Se tutto il resto non funziona… fai causa. Questo sembra essere il nuovo trend in materia di riduzione delle emissioni di CO2. I ritardi e le omissioni dei governi nel dare esecuzione agli impegni assunti sul piano internazionale (o comunque stabiliti da strumenti di soft law) vengono sempre più di frequente portati nelle aule dei tribunali. Ma è un bene? E soprattutto ci saranno risultati concreti o è un fenomeno che ha solo una valenza politica e simbolica? Negli ultimi mesi, sono state emanate due importanti sentenze, in Germania e Olanda, che hanno fatto molto discutere, cui se ne aggiunge una terza appena pronunciata dal Consiglio di stato francese. E anche in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Se tutto il resto non funziona… fai causa. Questo sembra essere il nuovo trend in materia di riduzioneemissioni di CO2. I ritardi e le omissioni dei governi nel dare esecuzione agli impegni assunti sul piano internazionale (o comunque stabiliti da strumenti di soft law) vengono sempre più di frequente portati nelle aule dei tribunali. Ma è un bene? E soprattutto ci saranno risultati concreti o è un fenomeno che ha solo una valenza politica e simbolica? Negli ultimi mesi, sono state emanate due importanti sentenze, in Germania e Olanda, che hanno fatto molto discutere, cui se ne aggiunge una terza appena pronunciata dal Consiglio di stato francese. E anche in ...

