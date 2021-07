La Costa d'Avorio di Kessie lascia Tokyo: Spagna in semifinale (Di sabato 31 luglio 2021) La Spagna è la prima semifinalista del torneo di calcio olimpico maschile di Tokyo, dopo aver battuto 5 - 2 ai supplementari la Costa d'Avorio del milanista Franck Kessie, in una partita dov'è ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Laè la prima semifinalista del torneo di calcio olimpico maschile di, dopo aver battuto 5 - 2 ai supplementari lad'del milanista Franck, in una partita dov'è ...

Advertising

AntoVitiello : #Kessie in settimana sarà a #Milanello dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio dalle Olimpiadi. Poi accelerata sul rinnovo del contratto - TOSADORIDANIELA : RT @AntoVitiello: #Kessie in settimana sarà a #Milanello dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio dalle Olimpiadi. Poi accelerata sul rinno… - CCokina12 : RT @Teo__Visma: Supplementari per #Kessiè e la sua Costa d'Avorio #Football #Olympics - Falla_Girare : RT @MilanPress_it: Costa d’Avorio eliminata dalle Olimpiadi - 90Valla : RT @AntoVitiello: #Kessie in settimana sarà a #Milanello dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio dalle Olimpiadi. Poi accelerata sul rinno… -