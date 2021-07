La campionessa olimpionica Lucilla Boari fa coming out in conferenza stampa: “Sanne è la mia ragazza” (Di sabato 31 luglio 2021) “Lei è Sanne, la mia fidanzata”, la campionessa olimpionica Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l’arco, si commuove per il videomessaggio della fidanzata Sanne durante una conferenza stampa . L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) “Lei è, la mia fidanzata”, la, bronzo nel tiro con l’arco, si commuove per il videomessaggio della fidanzatadurante una. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

