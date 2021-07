La bombola d’ossigeno si esaurisce mentre viene trasportato al Cardarelli: muore 68enne (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Affetto da crisi respiratoria dovuta alla fibrosi polmonare di cui soffriva, era stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Da qui, era stato disposto il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli. Ma nel trasporto dal pronto soccorso del nosocomio partenopeo al padiglione interno, per il ricovero, è deceduto, a causa della mancata somministrazione di ossigeno di cui aveva bisogno. Sono stati gli stessi medici del Cardarelli a chiamare la polizia di Stato e a denunciare l’accaduto. La bombola dell’ossigeno era ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Affetto da crisi respiratoria dovuta alla fibrosi polmonare di cui soffriva, era statoin ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Da qui, era stato disposto il trasferimento all’ospedaledi Napoli. Ma nel trasporto dal pronto soccorso del nosocomio partenopeo al padiglione interno, per il ricovero, è deceduto, a causa della mancata somministrazione di ossigeno di cui aveva bisogno. Sono stati gli stessi medici dela chiamare la polizia di Stato e a denunciare l’accaduto. Ladell’ossigeno era ...

