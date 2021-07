La babysitter dei figli di Kate e William e un divieto: ecco la parola che non può pronunciare (Di sabato 31 luglio 2021) Strano, ma vero, la parola più comune che una tata possa dire parlando del suo lavoro è proibita per Maria Borrallo, babysitter del principe George, della principessa Charlotte e del principino Louis; e la colpa non è del Duca e della Duchessa di Cambridge. La Borrallo, infatti, tata della famiglia reale già pochi mesi dopo la nascita del piccolo George, che ha compiuto 8 anni lo scorso 22 luglio, non può pronunciare proprio la parola “bambini” di fronte ai figli di William e Kate, a causa della sua formazione presso il prestigioso Norland College di Bath, nel Sudovest ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 31 luglio 2021) Strano, ma vero, lapiù comune che una tata possa dire parlando del suo lavoro è proibita per Maria Borrallo,del principe George, della principessa Charlotte e del principino Louis; e la colpa non è del Duca e della Duchessa di Cambridge. La Borrallo, infatti, tata della famiglia reale già pochi mesi dopo la nascita del piccolo George, che ha compiuto 8 anni lo scorso 22 luglio, non puòproprio la“bambini” di fronte aidi, a causa della sua formazione presso il prestigioso Norland College di Bath, nel Sudovest ...

