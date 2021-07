Kulusevski | «Juve | vinciamo il campionato Allegri? Sto imparando tanto»

(Di sabato 31 luglio 2021), attaccante dellantus, ha parlato dopo la vittoria nel Trofeo Berlusconi: ecco le dichiarazioni dello svedese Dejan, attaccante dellantus, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria del Trofeo Berlusconi.– «Molto bene, stodavvero, amo imparare di più. Ho imparato tante cose nella fase difensiva che prima non sapevo». SCORSA STAGIONE – «L’anno scorso non è andata come volevamo, alla fine abbiamo vinto due trofei e ci siamo qualificati in Champions. Abbiamo imparato. ...

Soulé e Ranocchia sono l'anima bianconera nei primi 45', poi lagestisce e amministra. Vince 2 ... Una perla firmata da Ranocchia sblocca la gara, poi ci pensaa raddoppiare sfruttando ...MONZA - Vince di "Corto Muso" ladi Allegri contro il Monza , un 2 - 1 di misura per aggiudicarsi la 25esima edizione del trofeo Luigi Berlusconi. Sblocca il baby Ranocchia,raddoppia, poi D'Alessandro riaccende il ...La Juventus si è aggiudicata la 25a edizione del Trofeo Berlusconi: 2-1 al Monza grazie alle reti di Ranocchia e Kulusevski Juventus in campo contro il Monza, nel match valido per il Trofeo Berlusconi ...Finisce 2-1 per la Juventus il Trofeo Berlusconi, che all'U-Power Stadium ha la meglio sul Monza. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri opta per il 4-3-3, formato dal giovanissimo tridente Kuluse ...