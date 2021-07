Karina Cascella | serata speciale con Eros Ramazzotti | è amore a prima vista – FOTO

Advertising

zazoomblog : Zorzi vs Oppini interviene Karina Cascella: “Alba Parietti si facesse gli affari suoi!” - #Zorzi #Oppini… - PasqualeMarro : #KarinaCascella contro UeD: “Meglio se stanno a casa con…” - NicoBobo2 : RT @trashtvstellare: #KarinaCascella dice la sua sulla lite Zorzi-Oppini e lancia una frecciata ad #AlbaParietti - trashtvstellare : #KarinaCascella dice la sua sulla lite Zorzi-Oppini e lancia una frecciata ad #AlbaParietti - GiuseppeporroIt : Karina Cascella dice la sua sulla lite tra Zorzi e Oppini e tira in ballo Alba Parietti (FOTO) #karinacascella… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella

Yeslife

L'ex opinionista di Barbara d'Urso ne ha per tutti: l'affondo sulla dama torinese, su Oppini e Zorzi, e su Manuela e Stefano di Temptation Island L'articolo UeDne ha per tutti: "Perché Gemma deve stare a casa" proviene da Gossip e Tv .bella ed esagerata in un costume azzurro. Inquadratura strategica e forme che fanno perdere la lucidità Fino a pochi mesi fa per molti è stata l'opinionista Mediaset più temuta in ...In questi giorni ha lasciato tutti senza parole la lite social che si è scatenata tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Tra i tanti a commentare la ...Karina Cascella ha sparato a zero sulla dama del trono over di "Uomini e Donne", Gemma Galgani: vediamo nello specifico cosa è accaduto e quali sono state le sue parole.