Kaio Jorge Juventus | il Santos | “Costretti a venderlo Stiamo trattando…”

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 31 luglio 2021)– Ieri inizialmente si parlava di una nuova richiesta da 15 milioni dele soprattutto di un contratto in scadenza nel 2023 e non nel 2021. Tutto poi smentito. Di fatto adesso lasta trattando col club brasiliano sulla base di un accordo col calciatore. La trattativa è in fase avanzata., le parole del presidente delLa richiesta di 15 milioni e? destinata a cadere nel vuoto e sembra un bluff, visto che il club paulista stava per cederlo al Benfica per 4,5. La Juve pero? vorrebbe ...