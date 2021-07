Juventus | Nedved | “Offerta congrua per Locatelli Vogliamo chiudere”

Advertising

juventusfc : Racconti, voci e foto dopo la prima amichevole di stagione! ?? Il report: - JuventusTV : Vi siete persi o volete rivedere la prima amichevole stagionale della Juventus? Trovate tutto on demand! Gara inte… - FSabathier : RT @forumJuventus: Nedved: 'Vogliamo Locatelli e lui vuole la Juventus, siamo fiduciosi' ??? - RadioVSOfficial : RT @forumJuventus: Nedved: 'Vogliamo Locatelli e lui vuole la Juventus, siamo fiduciosi' ??? - napolista : A Italia 1: «Siamo convinti che questa offerta sia buona e giusta. Vogliamo concludere, questo è chiaro» #juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Nedved

... dirigente del Sassuolo , è piuttosto chiaro: ladovrà alzare l'offerta e dovrà farlo in fretta, nel caso in cui volesse davvero portare a Torino Manuel Locatelli . Cherubini esono ...Ammetto di avere grosse difficoltà a capire cosa stia succedendo alla. Oggettivamente, se valutata nella sua integralità, la presidenza Agnelli è stata ... al pari di, r itenevo la rosa ...“Grazie al Monza per l’invito per questa partita, è sempre un piacere giocare il Trofeo Luigi Berlusconi”. Così Pavel Nedved nel pre partita di Monza – Juventus. “Locatelli? Siamo fiduciosi, crediamo ...Nedved Galliani, siparietto prima di Monza Juve. Cos’è successo all’U-Power Stadium prima del Trofeo Berlusconi Le telecamere di Mediaset hanno pizzicato un bel siparietto prima di Monza Juve, sfida v ...