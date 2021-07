Juventus, McKennie fuori dai convocati per il Monza: ecco perchè (Di sabato 31 luglio 2021) McKennie è stato escluso dalla lista dei convocati di Allegri per il Trofeo Berlusconi di stasera contro il Monza. Il motivo dell’assenza McKennie non sarà a disposizione di Allegri per il Trofeo Berlusconi di stasera contro il Monza. Come appreso da Juventusnews24.com il centrocampista americano è stato escluso dalla lista dei convocati per motivi precauzionali. L’ex Schalke 04 si è allenato bene in settimana, ma non giocherà per evitare eventuali contrasti e problemi fisici. McKennie aveva segnato un gran gol contro il Cesena. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021)è stato escluso dalla lista deidi Allegri per il Trofeo Berlusconi di stasera contro il. Il motivo dell’assenzanon sarà a disposizione di Allegri per il Trofeo Berlusconi di stasera contro il. Come appreso danews24.com il centrocampista americano è stato escluso dalla lista deiper motivi precauzionali. L’ex Schalke 04 si è allenato bene in settimana, ma non giocherà per evitare eventuali contrasti e problemi fisici.aveva segnato un gran gol contro il Cesena. L'articolo ...

romeoagresti : La #Juventus supera il #Cesena per 3-1. A segno per i padroni di casa: De Winter, McKennie e Soulé ???? - LorenzoPuliga : RT @GiovaAlbanese: #McKennie non convocato per #JuveMonza a seguito di un problemino al tendine del ginocchio sinistro: in settimana si è a… - Berto79832 : Sportmediaset dava il #TrofeoBerlusconi come un'occasione interessante per vedere la nuova Juve di #Allegri con il… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: #McKennie non convocato per #JuveMonza a seguito di un problemino al tendine del ginocchio sinistro: in settimana si è a… - gilnar76 : Ultimissime Juve: i convocati di Allegri per il Monza, out Ronaldo e McKennie #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus McKennie Trofeo Berlusconi, assenze importanti tra i convocati della Juventus Dopo il primo test contro il Cesena allo Juventus Training Center, la Juventus è attesa dalla seconda amichevole del suo pre - campionato. Questa sera, alle 21:00, all'U -...i nomi di Weston McKennie, ...

Ronaldo, niente debutto: non convocato per il Trofeo Berlusconi col Monza Fuori dalla lista dei convocati anche McKennie, che in settimana si è allenato regolarmente ma patisce un problemino al tendine del ginocchio sinistro: Allegri ha scelto di non portarlo per ...

Juve, i convocati UFFICIALI per Monza: out McKennie e altri 4 big ilBianconero Calcio: Juve a Monza senza big, rinviato esordio CR7-Dybala (ANSA) – TORINO, 31 LUG – Non convocati Dybala e Ronaldo, oltre a McKennie, Bentancur e Morata: la Juventus si presenta questa sera a Monza senza big. L’allenatore Massimiliano Allegri ha deciso di no ...

McKennie, riposo precauzionale con il Monza: il motivo Allegri non rischia nulla in questa fase della preparazione: McKennie rimane alla Continassa per motivi precauzionali ...

