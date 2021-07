Juventus, Kulusevski: “Con Allegri mi trovo bene. Lavoriamo per vincere lo Scudetto” (Di sabato 31 luglio 2021) “Per noi è molto importante iniziare bene. Abbiamo lavorato davvero tanto in questa settimana e non è facile giocare l’amichevole dopo questo duro lavoro. Con Allegri mi trovo bene, sto imparando tanto e a me piace imparare cose, come nella fase difensiva. Ogni anno apprendo qualcosa di nuovo. L’anno scorso non è andato come volevamo, ma abbiamo vinto due trofei e ci siamo qualificati per la Champions League. Ma ora Lavoriamo per vincere lo Scudetto“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Mediaset di Dejan Kulusevski, autore del momentaneo 2-0 della ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Per noi è molto importante iniziare. Abbiamo lavorato davvero tanto in questa settimana e non è facile giocare l’amichevole dopo questo duro lavoro. Conmi, sto imparando tanto e a me piace imparare cose, come nella fase difensiva. Ogni anno apprendo qualcosa di nuovo. L’anno scorso non è andato come volevamo, ma abbiamo vinto due trofei e ci siamo qualificati per la Champions League. Ma oraperlo“. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Mediaset di Dejan, autore del momentaneo 2-0 della ...

