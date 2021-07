Juventus | il presidente del Santos | Trattiamo Kaio Jorge con la Signora

(Di sabato 31 luglio 2021) "Stiamo trattando con la Juve per". Andres Rueda ,del, esce allo scoperto: la Vecchiavuole l'attaccante brasiliano e sta muovendo dei passi concreti per ...

Advertising

Glongari : ????#Juventus ha fatto sottoscrivere a Kaio Jorge un precontratto dopo avere informato lunedì il #Santos della volo… - DiMarzio : Le parole del presidente #Rueda su #KaioJorge alla #Juventus - juventusfc : 1923: Edoardo Agnelli diventava Presidente della Juventus. Accadeva #OnThisDay. - DavideGraziotto : RT @ZZiliani: Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con #Real e #Barça, la #Juventus conferma d… - tangoverotwit : RT @ZZiliani: Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di ieri, firmato con #Real e #Barça, la #Juventus conferma d… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus presidente

"Stiamo trattando con la Juve per Kaio Jorge ". Andres Rueda ,del Santos , esce allo scoperto: la Vecchia Signora vuole l'attaccante brasiliano e sta ...Jorge e di conseguenza la, ......Stadium il Monza ospiterà lanel primo grande banco di prova per Massimiliano Allegri. Una sfida storica Dal 1991 è sempre stato il Milan a organizzare questo trofeo: l'allora...Il dubbio sembra solo riguardare i tempi: "Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto" ...Stasera in tv su Italia 1 torna il trofeo Luigi Berlusconi che vedrà sfidarsi, per l'edizione numero 25, Monza e Juventus. Lo annuncia il club del patron Silvio Berlusconi su Twitter.