Juventus, i convocati per il Trofeo Berlusconi: Ronaldo resta a casa (Di sabato 31 luglio 2021) Allegri ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole di stasera con il Monza. Assente Cristiano Ronaldo Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto l’elenco dei convocati per il Trofeo Berlusconi di questa sera contro il Monza. Assente, come anticipato, Cristiano Ronaldo, oltre all’infortunato Paulo Dybala e ai giocatori rientrati ieri, Morata e Bentancur. Prima convocazione stagionale per Szczesny, Rabiot, Ramsey, De Ligt e Kulusevski, reduci da Euro 2020. Ci sono anche Pellegrini e Fagioli, assenti nella prima uscita col Cesena. convocati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Allegri ha diramato la lista deiper l’amichevole di stasera con il Monza. Assente CristianoAttraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noto l’elenco deiper ildi questa sera contro il Monza. Assente, come anticipato, Cristiano, oltre all’infortunato Paulo Dybala e ai giocatori rientrati ieri, Morata e Bentancur. Prima convocazione stagionale per Szczesny, Rabiot, Ramsey, De Ligt e Kulusevski, reduci da Euro 2020. Ci sono anche Pellegrini e Fagioli, assenti nella prima uscita col Cesena....

Advertising

romeoagresti : I convocati della #Juventus per il Trofeo Berlusconi usciranno domani mattina: #CR7 molto probabilmente rimarrà a T… - DiMarzio : #Juventus, i convocati per l'amichevole contro il #Monza: non c'è Ronaldo - GoalItalia : Trofeo Berlusconi senza big ? Dybala e Ronaldo non dovrebbero esserci [@romeoagresti] - GiudyMari : RT @romeoagresti: I convocati della #Juventus per il Trofeo Berlusconi usciranno domani mattina: #CR7 molto probabilmente rimarrà a Torino… - juve_magazine : TROFEO LUIGI BERLUSCONI - I convocati della Juventus, out Cristiano Ronaldo -