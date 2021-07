Juventus, i convocati di Allegri per il Trofeo Berlusconi (Di sabato 31 luglio 2021) Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista dell’amichevole di questa sera con la Juventus che giocherà contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Assente Cristiano Ronaldo così come Morata e Bentancur che ieri sono tornati per la prima volta alla Continassa dopo le vacanze. Prima convocazione stagionale per Szczesny, De Ligt, Rabiot, Ramsey e Kulusevski. I convocati: Portieri: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio Difensori: Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Merih Demiral, Radu Dragusin, Koni De Winter, Albian ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Massimilianoha diramato la lista deiin vista dell’amichevole di questa sera con lache giocherà contro il Monza per il. Assente Cristiano Ronaldo così come Morata e Bentancur che ieri sono tornati per la prima volta alla Continassa dopo le vacanze. Prima convocazione stagionale per Szczesny, De Ligt, Rabiot, Ramsey e Kulusevski. I: Portieri: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio Difensori: Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Merih Demiral, Radu Dragusin, Koni De Winter, Albian ...

