Juventus, dall'Inghilterra: nuovi contatti con il City per Gabriel Jesus (Di sabato 31 luglio 2021) La Juventus non si ferma sul fronte mercato, sono in ballo tante trattative con l'obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. I bianconeri hanno deciso di affidarsi a Massimiliano Allegri per la panchina, si tratta di un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. L'obiettivo è quello di tornare almeno in lotta per lo scudetto, mentre in Champions League dovrà migliorare il risultato della scorsa stagione. Il reparto che ha più bisogno di innesti è il centrocampo, i nomi sono quelli di Locatelli e Pjanic. Potrebbero arrivare entrambi, continuano i contatti con Sassuolo e Barcellona, i prossimi 15 giorni saranno fondamentali.

