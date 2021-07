Juventus, Allegri: “Kulusevski deve migliorare. Pjanic? Ho già Ramsey davanti alla difesa” (Di sabato 31 luglio 2021) Massimiliano Allegri si gode la sua Juventus. La squadra bianconera batte il Monza per 2-1 con due formazioni ancora sperimentali. In gol Ranocchia e Kulusevski. E sullo svedese: “E’ un 2000, deve migliorare in cattiveria e sotto porta. deve essere più concreto e deve attaccare meglio la porta. Quando ha tirato alto, è andato col piattone invece che col collo. Ma è un giocatore importante e che deve crescere, ha tutto il tempo per farlo”, dice Allegri. Si accende il mercato e uno dei nomi caldi è quello di Pjanic: “Non lo ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Massimilianosi gode la sua. La squadra bianconera batte il Monza per 2-1 con due formazioni ancora sperimentali. In gol Ranocchia e. E sullo svedese: “E’ un 2000,in cattiveria e sotto porta.essere più concreto eattaccare meglio la porta. Quando ha tirato alto, è andato col piattone invece che col collo. Ma è un giocatore importante e checrescere, ha tutto il tempo per farlo”, dice. Si accende il mercato e uno dei nomi caldi è quello di: “Non lo ...

