Jury Chechi: «Perplesso su surf e skate alle Olimpiadi. Le donne agli anelli? Non ha molto senso» (Di sabato 31 luglio 2021) Jury Chechi ha concesso un’ampia intervista al quotidiano La Verità. Ha espresso le sue perplessità sul surf e lo skate alle Olimpiadi. «Le mie perplessità, soprattutto sullo skate, non riguardano lo spettacolo. Credo che non sia pedagogico coinvolgere dei ragazzini di 13 anni nella partecipazione a un’Olimpiade. Dubito che possano essere consapevoli di quale onere e onore comporta. A 13 anni è giusto pensare ad altro che a vincere un’Olimpiade. Lo dico con discrezione». «Attenzione, non discuto il surf o lo skate che mi divertono e seguo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021)ha concesso un’ampia intervista al quotidiano La Verità. Ha espresso le sue perplessità sule lo. «Le mie perplessità, soprattutto sullo, non riguardano lo spettacolo. Credo che non sia pedagogico coinvolgere dei ragazzini di 13 anni nella partecipazione a un’Olimpiade. Dubito che possano essere consapevoli di quale onere e onore comporta. A 13 anni è giusto pensare ad altro che a vincere un’Olimpiade. Lo dico con discrezione». «Attenzione, non discuto ilo loche mi divertono e seguo ...

